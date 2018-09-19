Действие проекта разворачивается на Дальнем Востоке , на острове Рикорда, на другом конце света, откуда, по сути, начинается православная Россия.Нашего героя зовут Геннадий Подкорытов. Но всего его зовут просто по отчеству - Фатеич. Романтики переселенцы, которые обживали эти земли, давали своим детям звучные имена. В нашем случае, Фатей - светлый, очищающий, это имя часто носили мученики, погибшие за веру. Морской фермер Фатеич хочет заниматься своим любимым делом, выращивать марикультуру на дне океана, чтобы приносить пользу родному краю. Во Владивостоке все зовут его Подвижником, который старается развить в Приморье добычу морепродуктов, которая не только накормит край, но и обеспечит население рабочими местами. Если с природной стихией Фатеич знает, как совладать, то со стихией человеческой – идет борьба не на жизнь, а на смерть. Поскольку иному, браконьеру, легче отобрать урожай, чем выращивать его самому. Это фильм о крепости человеческого духа, о мечте, которая становится путеводной звездой и о русском национальном характере, делать все «вопреки» здравому смыслуЭтот проект о поиске национального героя сегодняшнего дня на фоне трудного пути возрождения прибрежных поселений Приморского края.