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Постер фильма Фатеич и море
Постер фильма Фатеич и море
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Фатеич и море

Фатеич и море

Fatei and the sea 18+
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О фильме

История самобытной документальной ленты Алены Рудницкой и Сергея Винокурова началась еще в 2014 году, когда российский кинопродюсер Мила Кудряшова представляла другой фильм Рудницкой на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Именно там Мила пообщалась с хоккеистом Вячеславом Фетисовым, который и рассказал ей о Геннадии Подкорытове. Нескольким позже Кудряшова становится автором идеи, а также креативным продюсером документалки.

  • Задумку поддержала киностудия «Proline Film» во главе с Андреем Сигле. Затем в 2015-м к проекту присоединились продюсер из Финляндии Пертти Вейалайнен и продюсер из Польши Дорота Рожковска.
  • В марте 2017-го кинопроект получил поддержку от «Евримаж» (европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката контента).
  • В августе 2017 года стартовал основной съемочный процесс.
  • Сорежиссер Сергей Винокуров отвечал за подводные съемки. 
  • Международная премьера состоялась 28 мая 2019 года в рамках пятьдесят девятого европейского фестиваля кино, проходящего в Кракове.
  • Киносъемки проходили на необитаемом острове. Поэтому вся рабочая группа была вынуждена жить в палатках и в целом находилась в очень дискомфортных условиях.
  • Создатели фильма вдохновлялись литературным шедевром американского писателя Эрнеста Хемингуэя – захватывающей повестью «Старик и море».

Действие проекта разворачивается на Дальнем Востоке , на острове Рикорда, на другом конце света, откуда, по сути, начинается православная Россия.Нашего героя зовут Геннадий Подкорытов. Но всего его зовут просто по отчеству - Фатеич. Романтики переселенцы, которые обживали эти земли, давали своим детям звучные имена. В нашем случае, Фатей - светлый, очищающий, это имя часто носили мученики, погибшие за веру. Морской фермер Фатеич хочет заниматься своим любимым делом, выращивать марикультуру на дне океана, чтобы приносить пользу родному краю. Во Владивостоке все зовут его Подвижником, который старается развить в Приморье добычу морепродуктов, которая не только накормит край, но и обеспечит население рабочими местами. Если с природной стихией Фатеич знает, как совладать, то со стихией человеческой – идет борьба не на жизнь, а на смерть. Поскольку иному, браконьеру, легче отобрать урожай, чем выращивать его самому. Это фильм о крепости человеческого духа, о мечте, которая становится путеводной звездой и о русском национальном характере, делать все «вопреки» здравому смыслуЭтот проект о поиске национального героя сегодняшнего дня на фоне трудного пути возрождения прибрежных поселений Приморского края.

Страна Россия / Финляндия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 19 сентября 2018
Производство Proline Film
Другие названия
Fatei and the sea, Fatei ja meri, Fatei och havet, Fateicz i morze
Режиссер
Алина Рудницкая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
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