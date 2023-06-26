5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи

21 июня на Иви стал доступен к просмотру фильм «Переводчик» , который среди всех фильмов Гая Ричи на данный момент имеет самую высокую оценку на Rotten Tomatoes как от профессиональных критиков, так и от обычных зрителей. Кратко рассказываем почему это брутальное кино достойно вашего внимания.

Напряженная история о кодексе чести, которая разворачивается на фоне реального военного конфликта

Афганистан, 2018 год. Сержант американской армии Джон Кинли руководит группой солдат, цель которой разыскать и ликвидировать вражеские секретные базы с оружием. Для общения с местными жителями он нанимает переводчика Ахмеда, которому хочется и личные счеты с террористами свести, и американское гражданство для себя и своей беременной жены получить. Умение Ахмеда не только переводить, но и читать «между строк» сильно выделяет его среди других и помогает Джону во время спецоперации. Вскоре они находят подпольную фабрику оружия и уничтожают ее, но ценой всей группой солдат, а Кинли оказывается тяжело раненым. Ахмед не бросает товарища и тащит его на себе по опасным горам и тропам, протяженностью 100 километров. Спустя время Джон приходит в себя уже на родине, в окружении семьи. Но к его удивлению, Ахмед не только не получил обещанное гражданство США, но и стал целью номер один для террористов. Чувство неоплаченного долга накладывается на птср и Кинли не может позволить себе просто жить дальше как ни в чем не бывало, предпочитая вернуться в Афганистан и собственноручно выполнить условия сделки.

Персонажи Джон Кинли и Дар Салим — вымышленные, как и их история о чести. Но вот что реально, так это военная операция, которую проводили американцы в Афганистане. Они действительно нанимали переводчиков, большинство из которых получали как крупные суммы, так и гражданство США. Многие, но не все. Гай Ричи в своем самом серьезном фильме концентрируется на том меньшинстве, что оказало помощь другому государству ценой жизни своих семей. После того как солдаты покинули Афганистан, часть переводчиков была убита террористами, а многим пришлось скрываться, совсем как герою Дара Салима. Не имеет значения насколько зритель подкован в вопросах истории, при просмотре «Переводчика» довольно быстро становится очевидно, что в основе лежит нечто близкое к нашей реальности.

Гай Ричи удивляет

Британский режиссер заработал любовь зрителей по всему миру благодаря своим криминальным комедиями и фирменному стилю. Большинство из его картин люди пересматривают даже спустя десятилетия, поэтому, когда он внезапно выпускает нечто проходное, его быстро прощают. Одним из таких провалов оказалась «Операция Фортуна», которая стала для Гая чем-то вроде отпуска, потому что следом он выложился на полную для «Переводчика».

При этом «Операция Фортуна» вполне была в духе Ричи, и самые преданные фанаты остались довольны. А вот «Переводчик» не похож на остальные его работы не только отсутствием Джейсона Стэйтема, но и выбранной темой. Примечательно, что сам режиссер говорит, что новинка — это в первую очередь боевик, его излюбленный жанр. И с помощью фильма он вовсе не хочет делать политическое высказывание или срывать куш на военной теме, которая в наше время никого не оставляет равнодушным. Для Гая это кино о следовании своему слову, о братстве и долге. То есть по сути в «Переводчике» есть все те ингредиенты, за которые люди полюбили британца, но поданы они под другим соусом. И эта та новизна, тот риск, на которые стоило пойти. Так, и без того восхваленный Ричи, внезапно перешел на новый уровень. Кстати, следующий фильм тоже будет на военную тему, так что нельзя пропускать «Переводчика», с которого он начал упражняться в серьезности.

Идеальный каст со звездами «Игры престолов», «Пацанов» и «Викингов»

Главная звезда проекта — конечно же, американский разноплановый актер Джейк Джилленхол. Он органично смотрится как в драмах, так и в комедиях или блокбастерах. Но для роли в этом военном боевике он годами закладывал фундамент. Первая серьезная подготовка произошла еще в «Морпехах» Сэма Мендеса 2005 года, затем он неоднократно играл бывших военных. Джейк владеет оружием, обучен техническими специалистами и представителями профессии. Пока мы безоговорочно верим его сержанту Джону Кинли в «Переводчике», для самого актера с большой фильмографией это кино оказалось особенным. В одном из интервью он признался, что раньше проекты, в которых он участвует, не трогали его до глубины души. Но когда он увидел «Переводчика», то эмоциональное содержание финальной сцены довело его до слез.

Однако его слава не смогла затмить датского актера иракского происхождения Дара Салима, из известных проектов у которого пока только «Игра престолов». Зарубежные критики уже отметили невероятную харизму Салима и то, что наблюдать за его героем порой куда волнительнее и интереснее, чем за Джилленхолом. Но конкуренцию надумали разве что профессиональные критики, в реальности же между Даром и Джейком случился настоящий броманс. Отдельного упоминания заслуживают Александр Людвиг (Бьерн Железнобокий из «Викингов») и Энтони Старр (Хоумлендер в «Пацанах»). Хотя им досталось малого экранного времени, они мастерски используют его, а их персонажи запоминаются не меньше, чем первостепенные.

Универсальное кино для отцов и детей

«Переводчик» тот редкий случай, когда один фильм становится универсальным ответом на вопрос «что посмотреть» для самой разной аудитории. В оригинале он называется «Завет Гая Ричи», что, пожалуй, лучше отражает его суть. Режиссер нашел прекрасное время, чтобы проповедовать добро. И разве существует такая аудитория, которой не стоит задумываться о необходимости оставаться человеком даже в самые темные времена?

Важно и то, что кино понравится тем, кто бежит от изображения темы войны. Такие зрители могут сконцентрироваться на мысли, которую Гай заложил изначально: у людей больше общего, чем различий. Дар Салим вторит посылу в интервью:

Было бы гораздо проще рассказать историю о двух американских солдатах или двух афганцах. Но мы берем по одному из каждого лагеря и ставим в такую ситуацию, что в ней нас гораздо больше объединяет, нежели разделяет. Оба героя просто очень хотят иметь возможность позаботиться о своих семьях. И это все еще фильм Гая Ричи и его особенная вселенная. Хотя это отличается от того, что он делал ранее.

Женская часть зрителей будет в восторге от изображения «крутых мужиков», какими их умеет мастерски показывать Гай Ричи, и от «красивых голубых глаз» Джилленхола, которые отмечают даже персонажи-афганцы. Посоветовать «Переводчика» можно и отцам, которые увидят в нем развлекательный боевик, благодаря обилию остросюжетных сцен и искрометных фразочек.

Потрясающие виды под тревожную музыку

Афганский ландшафт, будто отдельный персонаж, играет важную роль и, как отмечает Дэвид Руни, даже горные пейзажи добавляют фильму маскулинности. Идеальный фон для мрачноватой и суровой атмосферы «Переводчика» был найден в Испании. Многие ключевые сцены сняли в Аликанте и вокруг него. Районы Альто-Виналопо и Виналопо-Митха обеспечили засушливые пейзажи и послужили местом съемок для батальных сцен, которые погружают в историю с первых же кадров. За аутентичностью команда отправилась в прибрежный городок Вильяхойоса, ради плотины на реке Амадорио, на которой происходят важные для сюжета события. А на последних этапах съемочного процесса Ричи отправился в Сарагосу, где использовал живописные виды реки Эбро, местную авиабазу, здание мэрии города, замок Альхаферия и церковь Сан-Пабло.

В качестве оператора Гай впервые пригласил Эда Уайлда, с которым также решил поработать и над своим следующим фильмом — «Министерство неджентльменский войны». Эд удивительным образом одинаково хорошо фокусирует взгляд как на неистовых сражениях, так и на элементарном пейзаже, порой обращая внимание зрителя просто на красивую речку. Окончательно дополняет эффект погружения нервная музыка композитора Кристофера Бенстеда, с который Ричи низменно работает со времен «Джентльменов».

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