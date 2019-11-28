Омен. Наследие, 2019

Молодая девушка по имени Бьянка устраивается медсестрой в детскую клинику в ночную смену. Она моментально оказывается погруженной в среду, которая таит в себе страшный секрет прошлого этого здания: клиника раньше была психиатрической лечебницей.
В первую же смену Бьянка встречает маленького мальчика, чей громкий плач привлекает ее внимание. Он неустанно зовет свою маму, и молодой медсестре нужно преодолеть свои страхи, взять себя в руки и успокоить, наконец, бедного мальчика. Однако уже на следующий день выясняется, что никто, кроме нее самой, никогда не видел таинственного ребенка. Все считают, что Бьянка придумала этого воображаемого человека. Тем временем мальчик-призрак продолжает бродить по коридорам больницы и мучить девушку, а единственный человек, который ей верит и искренне хочет помочь, — молодой портье Франческо.
Тайна, впрочем, есть не только у стен устрашающей больницы, но и у самой Бьянки. Героиня вынуждена скрывать свою беременность, чтобы сохранить работу.
Несмотря на то что «Омен. Наследие» — это классический хоррор, он также содержит в себе признаки психологического триллера. Уникальность картины подчеркивает главная героиня, Бьянка. Ее персонаж является олицетворением миллионов женщин, которым сегодня приходится преодолевать множество препятствий для сохранения собственной карьеры.
Зрителю предстоит погрузиться в атмосферу мрачного хоррора, где есть и привидение ребенка, и таинственное самоубийство, и бесконечный страх, скрывающийся за каждым углом загадочного здания.
Это дебютная режиссерская работа итальянки Милены Кокоцца. До этого она была помощником режиссеров и поработала с такими известными фигурами, как Стефано Соллимо, Роан Джонсон, и многими другими.
Продюсерами фильма выступили известные братья Манетти и Карло Маккиттела. «Омен. Наследие» — четвертый совместный проект кинематографистов.
Фильм был показан на Туринском кинофестивале 28 ноября 2019 года.
Оригинальное название — «Кровать №6».
Работа Милены Кокоцца никак не связана с франшизой «Омен».
Роль Бьянки сыграла актриса Каролина Крешентини, известная по фильмам «Демоны Санкт-Петербурга», «Идеальная семья», «Лучше дома места нет», «Декамерон».
Музыку к ленте написал Франческо Мотта, муж Каролины Крешентини.
Милена Кокоцца признается, что вдохновлялась работами итальянских авторов Дарио Ардженто и Марио Бавы.
Фильм снимали в Риме в бывшей больнице.
Режиссеру прежде всего было важно показать фигуру женщины, которая оказалась перед выбором между семьей и карьерой. По признанию самой Милены, тема материнства и ответственности ей очень близка. У режиссера нет детей, так как она постоянно отдавала предпочтение своей работе в кино.
Милена Кокоцца уже трудится над следующим проектом. По ее словам, это будет вестерн для женщин.
Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неё этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.