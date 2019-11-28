Омен. Наследие, 2019

Молодая девушка по имени Бьянка устраивается медсестрой в детскую клинику в ночную смену. Она моментально оказывается погруженной в среду, которая таит в себе страшный секрет прошлого этого здания: клиника раньше была психиатрической лечебницей.

В первую же смену Бьянка встречает маленького мальчика, чей громкий плач привлекает ее внимание. Он неустанно зовет свою маму, и молодой медсестре нужно преодолеть свои страхи, взять себя в руки и успокоить, наконец, бедного мальчика. Однако уже на следующий день выясняется, что никто, кроме нее самой, никогда не видел таинственного ребенка. Все считают, что Бьянка придумала этого воображаемого человека. Тем временем мальчик-призрак продолжает бродить по коридорам больницы и мучить девушку, а единственный человек, который ей верит и искренне хочет помочь, — молодой портье Франческо.

Тайна, впрочем, есть не только у стен устрашающей больницы, но и у самой Бьянки. Героиня вынуждена скрывать свою беременность, чтобы сохранить работу.

Несмотря на то что «Омен. Наследие» — это классический хоррор, он также содержит в себе признаки психологического триллера. Уникальность картины подчеркивает главная героиня, Бьянка. Ее персонаж является олицетворением миллионов женщин, которым сегодня приходится преодолевать множество препятствий для сохранения собственной карьеры.

Зрителю предстоит погрузиться в атмосферу мрачного хоррора, где есть и привидение ребенка, и таинственное самоубийство, и бесконечный страх, скрывающийся за каждым углом загадочного здания.