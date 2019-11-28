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Омен. Наследие Омен. Наследие
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Letto numero 6

Омен. Наследие, 2019

2019 / Италия / Аргентина
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Медсестра сталкивается с таинственным мальчиком-призраком, который мучает её своим плачем.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая девушка по имени Бьянка устраивается медсестрой в детскую клинику в ночную смену. Она моментально оказывается погруженной в среду, которая таит в себе страшный секрет прошлого этого здания: клиника раньше была психиатрической лечебницей.

В первую же смену Бьянка встречает маленького мальчика, чей громкий плач привлекает ее внимание. Он неустанно зовет свою маму, и молодой медсестре нужно преодолеть свои страхи, взять себя в руки и успокоить,  наконец, бедного мальчика. Однако уже на следующий день выясняется, что никто, кроме нее самой, никогда не видел таинственного ребенка. Все считают, что Бьянка придумала этого воображаемого человека. Тем временем мальчик-призрак продолжает бродить по коридорам больницы и мучить девушку, а единственный человек, который ей верит и искренне хочет помочь,  — молодой портье Франческо.

Тайна, впрочем, есть не только у стен устрашающей больницы, но и у самой Бьянки. Героиня вынуждена скрывать свою беременность, чтобы сохранить работу.

Несмотря на то что «Омен. Наследие» — это классический хоррор, он также содержит в себе признаки психологического триллера. Уникальность картины подчеркивает главная героиня, Бьянка. Ее персонаж является олицетворением миллионов женщин, которым сегодня приходится преодолевать множество препятствий для сохранения собственной карьеры.

Зрителю предстоит погрузиться в атмосферу мрачного хоррора, где есть и привидение ребенка, и таинственное самоубийство, и бесконечный страх, скрывающийся за каждым углом загадочного здания.

 

Это дебютная режиссерская работа итальянки Милены Кокоцца. До этого она была помощником режиссеров и поработала с такими известными фигурами, как Стефано Соллимо, Роан Джонсон, и многими другими.

Продюсерами фильма выступили известные братья Манетти и Карло Маккиттела. «Омен. Наследие» — четвертый совместный проект кинематографистов.

Фильм был показан на Туринском кинофестивале 28 ноября 2019 года.

Оригинальное название — «Кровать №6».

Работа Милены Кокоцца никак не связана с франшизой «Омен».

Роль Бьянки сыграла актриса Каролина Крешентини, известная по фильмам «Демоны Санкт-Петербурга», «Идеальная семья», «Лучше дома места нет», «Декамерон».

Музыку к ленте написал Франческо Мотта, муж Каролины Крешентини.

Милена Кокоцца признается, что вдохновлялась работами итальянских авторов Дарио Ардженто и Марио Бавы.

Фильм снимали в Риме в бывшей больнице.

Режиссеру прежде всего было важно показать фигуру женщины, которая оказалась перед выбором между семьей и карьерой. По признанию самой Милены, тема материнства и ответственности ей очень близка. У режиссера нет детей, так как она постоянно отдавала предпочтение своей работе в кино.

Милена Кокоцца уже трудится над следующим проектом. По ее словам, это будет вестерн для женщин.

Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неё этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.

5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 ноября 2020
Премьера в мире 28 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Милена Кокоцца
Милена Кокоцца
В ролях
Пьер Джорджо Беллоккьо
Пьер Джорджо Беллоккьо
Натали Кальдонаццо
Натали Кальдонаццо
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Роберто Читран
Роберто Читран
Карла Кассола
Все актеры и съемочная группа
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Бьянка (Каролина Крешентини) устраивается работать врачом в церковную больницу, скрыв от руководства свою беременность. Ей достаются ночные смены в педиатрии. Вроде бы ничего сложного: раз в пару часов делать обход и следить за покоем детей. Но в первый же день Бьянка узнаёт, что её предшественница выбросилась из окна без видимой на то причины. Вскоре героиня знакомится с мальчиком с койки номер 6 — он очень волнуется и ищет свою маму. Она успокаивает ребёнка и обещает, что та скоро…
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