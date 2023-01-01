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Неидеальные попутчики Неидеальные попутчики
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Con chi viaggi

Неидеальные попутчики, 2022

2022 / Италия / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Четверо незнакомцев встречаются вместе благодаря популярному в сети приложению для попутчиков, чтобы отправиться на автомобиле в незабываемое путешествие по Италии. На самом деле изначально их должно было быть двое, но владелец автомобиля Паоло не очень дружит с современными технологиями и не смог установить ограничение на количество пассажиров. В результате безобидное путешествие оборачивается приключением, которое изменит жизнь всех попутчиков. В пути раскроется много тайн каждого из них, и они окажутся не такими уж идеальными пассажирами.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Юнатс
В ролях
Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди
Фабио Ровацци
Паскуале Петроло
Микела Де Росси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неидеальные попутчики 2 постера
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Неидеальные попутчики
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