Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Неидеальные попутчики
5.6
Киноафиша Фильмы Неидеальные попутчики
5.6

Неидеальные попутчики

, 2022
Con chi viaggi
Италия, Испания / комедия / 18+
Постер фильма Неидеальные попутчики
5.6

О фильме

Четверо незнакомцев встречаются вместе благодаря популярному в сети приложению для попутчиков, чтобы отправиться на автомобиле в незабываемое путешествие по Италии. На самом деле изначально их должно было быть двое, но владелец автомобиля Паоло не очень дружит с современными технологиями и не смог установить ограничение на количество пассажиров. В результате безобидное путешествие оборачивается приключением, которое изменит жизнь всех попутчиков. В пути раскроется много тайн каждого из них, и они окажутся не такими уж идеальными пассажирами.

В ролях

Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди
Anna
Фабио Ровацци
Michele
Паскуале Петроло
Paolo
Микела Де Росси
Elisa
Режиссер Юнатс
Сценарист Matteo Menduni, Хьюго Мартин Куерво, Паскуале Петроло, Томмазо Ренцони
Композитор Andrea Bellucci, Франческо Цераси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 января 2023
Премьера в мире 23 мая 2022
Дата выхода
23 мая 2022 Италия
Производство Lucky Red
Другие названия
Con chi viaggi, Drive Me Crazy, Неидеальные попутчики, Неідеальні попутники

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 января 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше