Неидеальные попутчики, 2022

Четверо незнакомцев встречаются вместе благодаря популярному в сети приложению для попутчиков, чтобы отправиться на автомобиле в незабываемое путешествие по Италии. На самом деле изначально их должно было быть двое, но владелец автомобиля Паоло не очень дружит с современными технологиями и не смог установить ограничение на количество пассажиров. В результате безобидное путешествие оборачивается приключением, которое изменит жизнь всех попутчиков. В пути раскроется много тайн каждого из них, и они окажутся не такими уж идеальными пассажирами.
|23 мая 2022
|Италия