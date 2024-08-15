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Постер фильма Уход за кожей
6.1
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6.1

Уход за кожей

, 2024
Skincare
США / триллер / 18+
Постер фильма Уход за кожей
6.1

В ролях

Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Hope
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Brett Wright
Льюис Пуллман
Льюис Пуллман
Jordan
Эмджей Родригес
Эмджей Родригес
Marine
Джон Биллингсли
Jeff
Луис Херардо Мендес
Angel
Майк Фергюсон
Монро Клайн
Эрик Палладино
Armen
Джейсон Мануэль Олазабал
Emerson
Jesse Saler
Hollywood Man
Элла Балинска
Элла Балинска
Jessica
Режиссер Остин Питерс
Сценарист Остин Питерс, Sam Freilich, Deering Regan
Композитор Фатима аль-Кадири
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 сентября 2024
Премьера в мире 15 августа 2024
Дата выхода
11 ноября 2024 Испания 18
15 августа 2024 Пуэрто-Рико R
16 августа 2024 США
Сборы в мире $456 590
Производство Jalapeno Goat, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), WWPS
Другие названия
Skincare, Догляд за шкірою, Уход за кожей, 护肤惊魂, 美容女王

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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