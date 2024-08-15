В ролях
Луис Херардо Мендес
Angel
Джейсон Мануэль Олазабал
Emerson
Jesse Saler
Hollywood Man
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Остин Питерс
Сценарист
Остин Питерс, Sam Freilich, Deering Regan
Композитор
Фатима аль-Кадири
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
3 сентября 2024
Премьера в мире
15 августа 2024
Дата выхода
|11 ноября 2024
|Испания
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|18
|15 августа 2024
|Пуэрто-Рико
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|R
|16 августа 2024
|США
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Сборы в мире
$456 590
Производство
Jalapeno Goat, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), WWPS
Другие названия
Skincare, Догляд за шкірою, Уход за кожей, 护肤惊魂, 美容女王