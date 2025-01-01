Загадочный Мистер Икс, выступающий на арене цирка исключительно в черной полумаске, будоражит любопытство мужчин и сердца женщин. Молодая вдова Теодора Вердье мечтает познакомиться с артистом, лишившим ее сна и покоя. Влюбленная в Мистера Икс, она отвергает ухаживания состоятельного барона, чем вызывает его гнев. Оскорбленный богач решается на подлый обман, который, по его задумке, уж точно не позволит Теодоре и Мистеру Икс быть вместе. Но сила любви гораздо сильнее интриг и козней…
В мире этой благородной дамы циркачей считали за людей третьего сорта, и только подлость одного негодяя, решившего скомпрометировать ее, позволила шуту приблизиться к красавице без маски, но под видом, увы, другого человека, знатного графа.
|2 мая 1958
|Россия
|6+