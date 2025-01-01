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Мистер Икс

Mister Iks 18+
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О фильме

Загадочный Мистер Икс, выступающий на арене цирка исключительно в черной полумаске, будоражит любопытство мужчин и сердца женщин. Молодая вдова Теодора Вердье мечтает познакомиться с артистом, лишившим ее сна и покоя. Влюбленная в Мистера Икс, она отвергает ухаживания состоятельного барона, чем вызывает его гнев. Оскорбленный богач решается на подлый обман, который, по его задумке, уж точно не позволит Теодоре и Мистеру Икс быть вместе. Но сила любви гораздо сильнее интриг и козней…

  • В основу сценария легло либретто к известной оперетте Имре Кальмана «Принцесса цирка». 
  • Музыкальное произведение Имре Кальмана в дальнейшем было воплощено на экране еще раз – в 1982 году вышел фильм Светланы Дружининой «Принцесса цирка».
  • Роль Мистера Икс исполнил известный советский певец Георг Отс. В сценах, где герой выполняет цирковые трюки, Отса дублировал народный артист СССР Мстислав Западный. 
  • Актриса Марина Юрасова, исполнившая роль Теодоры Вердье, не является профессиональной певицей. Вместо нее вокальные партии исполнила солистка Ленинградского малого оперного театра Тамара Богданова.
  • На момент съемок Марине Юрасовой было всего 23 года. Роль Теодоры Вердье стала ее дебютом в большом кино.

В мире этой благородной дамы циркачей считали за людей третьего сорта, и только подлость одного негодяя, решившего скомпрометировать ее, позволила шуту приблизиться к красавице без маски, но под видом, увы, другого человека, знатного графа.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 2 мая 1958
Дата выхода
2 мая 1958 Россия 6+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Mister Iks, Mister X, Mister X., Мистер Икс
Режиссер
Юлий Хмельницкий
В ролях
Георг Отс
Марина Юрасова
Анатолий Королькевич
Зоя Виноградова
Николай Каширский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Мистер Икс

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