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Старомодная комедия
Старомодная комедия
Staromodnaya komediya
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
комедия
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О фильме
Действие происходит в Прибалтике в санатории. Он — главный врач. Она — бывшая цирковая артистка. Встреча двух немолодых людей превращается в дружбу и взаимную симпатию.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1979
Премьера в мире
11 февраля 1980
Дата выхода
11 февраля 1980
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Staromodnaya komediya, Eine altmodische Komödie, Senamadiška komedija, Staroświecka komedia, Старомодная комедия
Режиссер
Эра Савельева
В ролях
Алиса Фрейндлих
Игорь Владимиров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.2
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