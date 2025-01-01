Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Постер фильма Старомодная комедия
1 постер Смотреть онлайн
Киноафиша Фильмы Старомодная комедия

Старомодная комедия

Staromodnaya komediya 18+
Напомним о выходе в прокат
Смотреть онлайн

О фильме

Действие происходит в Прибалтике в санатории. Он — главный врач. Она — бывшая цирковая артистка. Встреча двух немолодых людей превращается в дружбу и взаимную симпатию.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 11 февраля 1980
Дата выхода
11 февраля 1980 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Staromodnaya komediya, Eine altmodische Komödie, Senamadiška komedija, Staroświecka komedia, Старомодная комедия
Режиссер
Эра Савельева
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Игорь Владимиров
Игорь Владимиров
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Старомодная комедия
Анна и командор 6.8
Анна и командор (1975)
Серая болезнь 5.1
Серая болезнь (1966)
Родители строгого режима 6.6
Родители строгого режима (2022)
Карп отмороженный 6.8
Карп отмороженный (2017)
Клетка для канареек 7.0
Клетка для канареек (1983)
Чехарда 6.1
Чехарда (1987)
Успех 7.4
Успех (1984)
Опасный возраст 7.2
Опасный возраст (1981)
Чрезвычайные обстоятельства 4.6
Чрезвычайные обстоятельства (1980)
Простая смерть 7.4
Простая смерть (1985)
Сказки... сказки... сказки старого Арбата 6.9
Сказки... сказки... сказки старого Арбата (1982)
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину (2009)
Фильм находится в подборках
Лучшие фильмы про цирк Лучшие фильмы про цирк

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Родители строгого режима
 
Карп отмороженный
 
Клетка для канареек
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше