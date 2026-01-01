Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Якутска
1
Cinema Center
ул. Кирова, 18г
11 отзывов
2
Центральный
пр.Ленина,12
8 отзывов
3
Азия
ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2 отзыва
4
Сардана
Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
Синемания
ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
1 отзыв
6
Емеян
ул. Михаила Николаева, 42а
4 отзыва
7
Лена
просп. Ленина, 45
3 отзыва
8
Кытыл Синема (Кытыл-Дюра)
Хангаласский р-н, с. Кытыл-Дюра, Исая Никифорова, 26, корп. 2
9
Тас-Юрях Синема
Мирнинский р-н, с. Тас-Юрях, Попова, 14
10
Сайдам (Кобяй)
Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
11
Кыталык (Дюллюкю)
Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
12
Sanaa Cinema (Бейдинга)
Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
13
Cinema Club (Бетюнцы)
Амгинский р-н, с. Бетюнцы, Васильева, 2
14
Айылгы (Сырдах)
Усть-Алданский р-н, с. Сырдах, Победы, 5
15
Алаhа (Туора-Кюель)
Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
16
Булгун Синема (Булгунняхтах)
Хангаласский р-н, с. Булгунняхтах, Советская, 78
17
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
18
Дуонду (Дюпся)
Усть-Алданский р-н, с. Дюпся, Ушницкого, 10
19
Космос (Чукар)
Нюрбинский р-н, с. Чукар, Лесная, 18
20
Кырсаада Синема (Дикимдя)
Горный р-н, с. Дикимдя, Ленина, 13
21
Мичээр (Огородтах)
Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
22
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
23
Одуну Синема (Магарас)
Горный р-н, с. Магарас, Октябрьская, 10
24
Сарыал (Мастах)
Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
25
Сайылык (Сайылык)
Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
26
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
27
Тасагар (Тасагар)
Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
28
Туhyлгэ (Тулагино)
с. Тулагино, Первомайская, 2
29
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
30
Чароит (Токко)
Олекминский р-н, с. Токко, Гагарина, 1
31
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
32
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
33
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
34
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
35
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
36
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
37
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
38
Тымпы Синема (Тымпы)
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
39
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
40
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
41
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
42
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
43
Инди (Чокурдах)
Аллаиховский р-н, пос. Чокурдах, Ленина, 2
44
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
45
Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)
Нюрбинский р-н, с. Ынахсыт, Молодежная, 11
46
Ой киинэ (Ой)
Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
47
Кинозал ЦД им. Оготоева (Кептени)
Усть-Алданский р-н, с. Кептени, Ленина, 32
48
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
49
Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)
Мегино-Кангаласский р-н, с. Павловск, Молодежная, 10
50
Ayar Cinema (Малыкай)
Нюрбинский р-н, с. Малыкай, Мегежекского, 6
51
Самыртай Синема (Качикатцы)
Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
52
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
53
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта)
Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
54
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
55
Кинозал ЦК им. Ноговицына (Болугур)
Амгинский р-н, с. Болугур, Ленина, 52
56
Сордоннох Синема
Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
57
Асыма Cinema (Асыма)
Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
58
Saidam Sinema (Столбы)
Намский р-н, с. Столбы, Аммосова, 26
59
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
60
Томтор (Томтор)
Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
61
Угуйаан (Аргас)
Кобяйский р-н, с. Аргас, Иванова, 12а
62
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
63
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
64
Партизан
Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
65
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
66
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда)
Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
67
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
68
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул)
Намский р-н, с. Тумул, Аммосова, 14
69
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
1 отзыв
70
Хампа Синема (Хампа)
Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
71
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
72
Эмиссинема (Эмиссы)
Амгинский р-н, с. Эмиссы, Мира, 25
73
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
74
Качели
203-й микрорайон, 2г
1 отзыв
75
Эркээни (Техтюр)
Хангаласский р-н, с. Техтюр, Эркээни, 1
76
Табалаах (Улахан-Кюель)
Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
77
Кинозал ДК «Чэчир»
микрорайн Марха, Заводская, 8
78
Кедр (Табага)
с. Табага, Строительная, 12
79
Аартык Синема (Улахан-Ан)
Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
80
Республика
проспект Ленина 45
81
So beye films (Жиганск)
с. Жиганск, Кычкина, 9
82
Кинозал «Авиатор»
Можайского, 25
4 отзыва
83
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
