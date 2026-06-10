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Адыча (Бетенкес)
Адыча (Бетенкес)
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Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
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Расписание сеансов
в кинотеатре Адыча (Бетенкес)
Котлован
Сегодня 1 сеанс
18:00
от 200 ₽
...
Полное расписание и билеты
12 июня
от 200 ₽
Отзывы о кинотеатре
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Фильмы в кинотеатре Адыча (Бетенкес)
пт
12
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Котлован
документальный
2025, Россия
2D
18:00
от 200 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
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Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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