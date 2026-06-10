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Киноафиша Якутска Кинотеатры Адыча (Бетенкес)

Адыча (Бетенкес)

Якутск
Адрес
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
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Расписание сеансов в кинотеатре Адыча (Бетенкес)
Котлован
Котлован
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Адыча (Бетенкес)

пт 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Котлован документальный 2025, Россия
2D
18:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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