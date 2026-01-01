Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Cinema Center
ул. Кирова, 18г
350 метров
Центральный
пр.Ленина,12
550 метров
Лена
просп. Ленина, 45
950 метров
Республика
проспект Ленина 45
1000 метров
Качели
203-й микрорайон, 2г
1.3 км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
2.3 км
Азия
ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
2.6 км
Емеян
ул. Михаила Николаева, 42а
6.2 км
Кинозал «Авиатор»
Можайского, 25
6.5 км
Кинозал ДК «Чэчир»
микрорайн Марха, Заводская, 8
10.5 км
Тускул
Республика Саха (Якутия), село Хатассы, ул. Совхозная, 31А
14.1 км
Дом культуры Маяк
Респ. Саха (Якутия), пос. Жатай, ул. Строда, 1/1
16.2 км
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667