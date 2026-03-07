Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое