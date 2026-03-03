Оповещения от Киноафиши
Тымпы Синема (Тымпы)
Кинотеатры
Тымпы Синема (Тымпы)
Тымпы Синема (Тымпы)
Якутск
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
Показать на карте
Билеты от 250 ₽
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Тымпы Синема (Тымпы)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Сегодня 1 сеанс
18:00
от 250 ₽
...
Полное расписание и билеты
Завтра
от 250 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Фильмы в кинотеатре Тымпы Синема (Тымпы)
Завтра
4
20:50
от 400 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 250 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
