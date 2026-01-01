Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Якутск
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
Показать на карте
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
