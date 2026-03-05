Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)

Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)

Якутск
Адрес
Мегино-Кангаласский р-н, с. Павловск, Молодежная, 10
Билеты от 300 ₽
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)
Граница
Граница
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)

сб 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
18:00 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
