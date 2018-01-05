Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Центральный

Центральный

Якутск
Адрес
г. Якутск, пр.Ленина,12
Показать на карте
Телефон

+7 (4112) 42-10-74 / касса

Позвонить
Билеты от 340 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Центральный» в Якутске славится своей историей. Он был построен еще в 1912 году. Здесь находился кинематограф В.П. Приютова, который после революции назывался Горкино, а позже стал «Центральным». В 1938 году старое здание снесли и отстроили каменный кинотеатр, который распахнул свои двери в годы войны и уже более 70 лет демонстрирует горожанам лучшие киноленты.

В кинотеатре два зрительных зала: на 218 и 75 мест. Последние ряды "LoveSeats" сделаны специально для влюбленных пар. Для кинопоказов используются современная кинотехника BARCO, звуковая система DolbyDigital, широкоформатные экраны. Зрители имеют возможность насладиться кинолентами в популярном 3D формате.

В репертуаре — зарубежные и российские новинки, детское и семейное кино. Проводятся спецпоказы для учащихся, благотворительные сеансы.

В здании кинотеатра работает кафе-бар «Муви Стар», фотосалон «Мицубиши», буфет «Кока-Кола», интернет-центр «Блиц», парикмахерский салон.
 

Бар
Кафе
Расписание сеансов в кинотеатре Центральный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 340 ₽ ...
Граница
Граница
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 570 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
19:10 от 570 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
13:15 от 340 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

yana.tarasova87 5 января 2018, 12:08
самый любимый наш кинотеатр, только центральном кинотеатре мы любим смотреть мультики и киношки😌 обслуживание очень хорошое
Ньургун Николаев 26 марта 2021, 13:45
Расписание где?
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:00 от 340 ₽
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
22:40 от 570 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:10 от 570 ₽
