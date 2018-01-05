Кинотеатр «Центральный» в Якутске славится своей историей. Он был построен еще в 1912 году. Здесь находился кинематограф В.П. Приютова, который после революции назывался Горкино, а позже стал «Центральным». В 1938 году старое здание снесли и отстроили каменный кинотеатр, который распахнул свои двери в годы войны и уже более 70 лет демонстрирует горожанам лучшие киноленты.



В кинотеатре два зрительных зала: на 218 и 75 мест. Последние ряды "LoveSeats" сделаны специально для влюбленных пар. Для кинопоказов используются современная кинотехника BARCO, звуковая система DolbyDigital, широкоформатные экраны. Зрители имеют возможность насладиться кинолентами в популярном 3D формате.



В репертуаре — зарубежные и российские новинки, детское и семейное кино. Проводятся спецпоказы для учащихся, благотворительные сеансы.



В здании кинотеатра работает кафе-бар «Муви Стар», фотосалон «Мицубиши», буфет «Кока-Кола», интернет-центр «Блиц», парикмахерский салон.

