Киноафиша Якутска Кинотеатры Cinema Club (Бетюнцы)

Cinema Club (Бетюнцы)

Якутск
Адрес
Амгинский р-н, с. Бетюнцы, Васильева, 2
1 голос
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
