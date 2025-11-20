Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Баягантай (Крест-Хальджай)

Баягантай (Крест-Хальджай)

Якутск
Адрес
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
1 голос
Отзывы о кинотеатре

User 20 ноября 2025, 04:37
чиккэс
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
