Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»

«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша

Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)

5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой