Кинотеатры
Кинотеатры
Качели
Качели
Якутск
Адрес
Якутск, 203-й микрорайон, 2г
Билеты от 400 ₽
мало голосов
1
голос
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Качели
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 1 сеанс
15:45
от 450 ₽
Горничная
Сегодня 1 сеанс
17:45
от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 2 сеанса
13:50
от 400 ₽
22:15
от 500 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Сегодня 1 сеанс
20:20
от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 400 ₽
Завтра
от 300 ₽
Отзывы о кинотеатре
Анна Третьякова
15 июля 2025, 16:09
нормально
1
голос
Фильмы в кинотеатре Качели
Сегодня
3
Завтра
4
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
15:45
от 450 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
17:45
от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
13:50
от 400 ₽
22:15
от 500 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
