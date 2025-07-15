Оповещения от Киноафиши
Качели

Качели

Якутск
Адрес
Якутск, 203-й микрорайон, 2г
Билеты от 400 ₽
1 голос
Расписание сеансов в кинотеатре Качели
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 1 сеанс
15:45 от 450 ₽ ...
Горничная
Сегодня 1 сеанс
17:45 от 450 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 2 сеанса
13:50 от 400 ₽ 22:15 от 500 ₽ ...
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Сегодня 1 сеанс
20:20 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Анна Третьякова 15 июля 2025, 16:09
нормально
Фильмы в кинотеатре Качели

Сегодня 3 Завтра 4
GOAT: Мечтай по крупному
2D
15:45 от 450 ₽
Горничная
2D
17:45 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
2D
13:50 от 400 ₽ 22:15 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
