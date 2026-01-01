Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Сайдам (Кобяй)
Сайдам (Кобяй)
Якутск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Кобяйский р-н, с. Кобяй, Терехова, 6/2
Показать на карте
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667