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Киноафиша Якутска Кинотеатры Самыртай Синема (Качикатцы)

Самыртай Синема (Качикатцы)

Якутск
Адрес
Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
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Билеты от 250 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Самыртай Синема (Качикатцы)
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Самыртай Синема (Качикатцы)

Сегодня 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета драма, военный, исторический 2025, Россия
2D
17:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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