Киноафиша Якутска Кинотеатры Лена

Лена

Якутск
Адрес
г. Якутск, просп. Ленина, 45
Телефон

+7914270-08-11 (касса

бронирование)

+7411236-40-40 (касса

бронирование)

+7411236-09-09 / автоинформатор

Билеты от 320 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Лена» в Якутске расположен на центральном проспекте, по адресу Ленина, д. 45. Это одна из первых киноплощадок города. Здание было построено в 1963 году.

В начале нового столетия кинотеатр «Лена» был реконструирован. В зрительном зале на 329 мест установили мягкие кресла фирмы D.L.Lota, большой экран HarknessHall, системы кондиционирования. Полностью обновили интерьер здания. Для демонстрации фильмов используется цифровое оборудование известных производителей.

В настоящие время кинотеатр «Лена» является одним из лучших в городе. Основной репертуар — это российские и голливудские новинки, ретроспективы нашумевших советских и зарубежных лент.

В холле находится кино-бар с хорошим выбором десертов и попкорна и диванная зона, где приятно отдыхать перед началом сеанса.
 

Бар
мало голосов Оцените
9 голосов
Билеты от 320 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Лена
Граница
Граница
Сегодня 1 сеанс
19:50 от 570 ₽ ...
Кутюр
Кутюр
Сегодня 1 сеанс
20:30 от 550 ₽ ...
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Сегодня 1 сеанс
18:30 от 550 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 2 сеанса
15:50 от 340 ₽ 21:40 от 570 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 9 октября 2018, 11:37
Добрый день! В день рождения именинникам предоставляется скидка 50% на билет. Но она не действует на фильмы под меморандумом.
mihaylovvv08 7 октября 2018, 04:01
Именнинникам че у вас предоставляетсся сегодня
9 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Ветеранам

Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Ветеранам ВОВ
В день рождения

Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

В день рождения
Студентам

Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Студентам
Фильмы в кинотеатре Лена

Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
19:50 от 570 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:30 от 550 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
2D
18:30 от 550 ₽
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
