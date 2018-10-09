Кинотеатр «Лена» в Якутске расположен на центральном проспекте, по адресу Ленина, д. 45. Это одна из первых киноплощадок города. Здание было построено в 1963 году.



В начале нового столетия кинотеатр «Лена» был реконструирован. В зрительном зале на 329 мест установили мягкие кресла фирмы D.L.Lota, большой экран HarknessHall, системы кондиционирования. Полностью обновили интерьер здания. Для демонстрации фильмов используется цифровое оборудование известных производителей.



В настоящие время кинотеатр «Лена» является одним из лучших в городе. Основной репертуар — это российские и голливудские новинки, ретроспективы нашумевших советских и зарубежных лент.



В холле находится кино-бар с хорошим выбором десертов и попкорна и диванная зона, где приятно отдыхать перед началом сеанса.

