Кинотеатр «CinemaCenter» в Якутске расположен по адресу: ул.Кирова, д.18г. Был открыт в 2005 году компанией «Фанам-Синема».



В этом современном мультиплексе три комфортабельных кинозала: Красный на 284 места, Синий на 170 мест и Зеленый на 79 мест. Каждый из них оснащен звуковой системой DolbyDigital EX, экранами HarknessHallPerlux, мягкими эргономичными креслами.



В фойе киноцентра находится традиционный кино-бар и зона отдыха с диванчиками, на которых обычно дожидаются начала сеанса, а на втором этаже здания гостей встречает кафе «Люмьер». Здесь можно пообедать, весело провести время, общаясь с друзьями, отметить семейное торжество или же собраться на корпоративную вечеринку.



В кинотеатре «СинемаЦентр» очень приятная и дружелюбная атмосфера, которая поднимет настроение каждому гостю. Кроме демонстрации премьерных лент и киноклассики, здесь проводятся фестивали, конкурсы, дискотеки, вечеринки, выставки.

