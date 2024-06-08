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Киноафиша Якутска Кинотеатры Cinema Center

Cinema Center

Якутск
Адрес
г. Якутск, ул. Кирова, 18г
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Телефон

+74112318850 / касса

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Билеты от 400 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «CinemaCenter» в Якутске расположен по адресу: ул.Кирова, д.18г. Был открыт в 2005 году компанией «Фанам-Синема».

В этом современном мультиплексе три комфортабельных кинозала: Красный на 284 места, Синий на 170 мест и Зеленый на 79 мест. Каждый из них оснащен звуковой системой DolbyDigital EX, экранами HarknessHallPerlux, мягкими эргономичными креслами.

В фойе киноцентра находится традиционный кино-бар и зона отдыха с диванчиками, на которых обычно дожидаются начала сеанса, а на втором этаже здания гостей встречает кафе «Люмьер». Здесь можно пообедать, весело провести время, общаясь с друзьями, отметить семейное торжество или же собраться на корпоративную вечеринку.

В кинотеатре «СинемаЦентр» очень приятная и дружелюбная атмосфера, которая поднимет настроение каждому гостю. Кроме демонстрации премьерных лент и киноклассики, здесь проводятся фестивали, конкурсы, дискотеки, вечеринки, выставки.
 

Бар
Кафе
8.6 Оцените
15 голосов
Билеты от 400 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Cinema Center
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
12:40 от 400 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
15:50 от 400 ₽ 19:10 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 1 сеанс
13:40 от 400 ₽ ...
Кассандра
Кассандра
Сегодня 2 сеанса
18:20 от 850 ₽ 21:30 от 700 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

irinanirvanaa 8 июня 2024, 10:31
23 марта купили билеты,пришли в кинотеатр и нам сказали в связи с терактом все сеансы отменяются и возврат билетов сделают.прошло больше 2… Читать дальше…
Yuri Sleptsov 3 июля 2019, 11:18
Не дозвонишься, просят зайти в сйт, но там онлайн касса не работает. "Ваш звонок очень важен?"
Отзывы Написать отзыв
15 голосов
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Фильмы в кинотеатре Cinema Center

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:40 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:50 от 400 ₽ 19:10 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
13:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
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