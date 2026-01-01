Кинозал «Чикти (Сасыр)» — небольшой сельский кинотеатр в селе Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия), Россия. Как правило, это муниципальное культурное учреждение, обслуживающее местное население и посетителей близлежащих населённых пунктов. В кинозале демонстрируются российские и региональные фильмы, проводятся тематические показы, детские сеансы и культурные мероприятия. Это односальный кинотеатр с базовой инфраструктурой, ориентированный на нужды сельской общины и культурно-досуговые программы.