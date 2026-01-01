Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Якутска Кинотеатры Чикти (Сасыр)

Чикти (Сасыр)

Якутск
Адрес
ул. Слепцова, 1, с. Сасыр, Момский район, Якутск, Республика Саха (Якутия), 678880, Россия
Показать на карте
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинозал «Чикти (Сасыр)» — небольшой сельский кинотеатр в селе Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия), Россия. Как правило, это муниципальное культурное учреждение, обслуживающее местное население и посетителей близлежащих населённых пунктов. В кинозале демонстрируются российские и региональные фильмы, проводятся тематические показы, детские сеансы и культурные мероприятия. Это односальный кинотеатр с базовой инфраструктурой, ориентированный на нужды сельской общины и культурно-досуговые программы.

мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Пентхаус
Пентхаус
2026, Россия / Малайзия, триллер
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Сыграть в ящик
Сыграть в ящик
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
Миа и монстры
Миа и монстры
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
У Netflix есть сериал для фанов «Индианы Джонса» – 5 сезонов уже можно глянуть залпом: смотрится «на одном дыхании без перемоток»
Лунтику — 20 лет: где годами была его мама, почему Вупсень не стал бабочкой и другие интересные факты
Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х
«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
«Кинопоиск» расщедрился на крутую 8-серийную новинку — зрители называют сериал «племянником "Триггера"»
«Наш ответ “Дюне” удался на славу»: «Трудно быть богом» от Wink с первой же серии идет не по Стругацким, но «Алексею Герману и не снилось»
«Людк, а Людк, вернись в Коноху!»: культовое советское кино «пересняли» в студии Ghibli – угадаете 5 шедевров СССР по кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше