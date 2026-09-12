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Киноафиша Якутска Кинотеатры Сэргэх (Оросу)

Сэргэх (Оросу)

Якутск
Адрес
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
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Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Пентхаус
Пентхаус
2026, Россия / Малайзия, триллер
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Мой пёс Гохан
Мой пёс Гохан
2026, Таиланд, приключения, комедия, драма
Урянхайцы
Урянхайцы
2026, Россия, драма
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Сыграть в ящик
Сыграть в ящик
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
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