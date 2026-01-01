Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Тас-Юрях Синема

Тас-Юрях Синема

Якутск
Адрес
Мирнинский р-н, с. Тас-Юрях, Попова, 14
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
