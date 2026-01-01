В курицу закачивают гель, со свининой поступают хуже: мясник назвал 3 способа определить подделку и контрафакт

Кладете лаврушку только в суп? Обязательно добавьте 3 листа в стиральную машинку с вещами — еще спасибо скажете

На ночь заливаю в унитаз средство для мытья посуды — и всем советую: одной проблемой меньше

Новый ответ «Невскому» и «Первому отделу»? Шпионский сериал из 5 эпизодов 2026 года уже называют находкой для любителей детективов

3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек

«Это вам! ... Это вам! ... Это — мне? ... Нет, это вам»: угадайте культовые подарки из любимых советских фильмов (тест)

3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным

После «Интерстеллара» посмотрите фильм-катастрофу, который заработал 700 000 000 долларов: очень популярен в Китае, а вы о нем вряд ли слышали

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы

Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»