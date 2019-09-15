Кинотеатр "Азия" находится в Якутске в одноименном торговом центре по адресу ул. Чернышевского, 74/8. Это пятизальный кинотеатр, каждый зал которого имеет свое название- наименование городов Азии: Дубай, Шанхай, Сингапур, Гонконг, Макао.

Третий зал "Сингапур" оборудован 47-ю комфортабельными креслами, он считается залом премиум-класса. Четвертый зал "Гонконг"- оборудован 27-ю местами. Это комфортабельный зал VIP-категории.

Каждый кинозал оснащен самым современным оборудованием для демонстрации фильмов в различных форматах. Цена билетов порадует каждого посетителя.