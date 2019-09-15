Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Якутска Кинотеатры Азия

Азия

Якутск
Адрес
г. Якутск, ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (4112) 26-10-10 / касса

Позвонить
Билеты от 490 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр "Азия" находится в Якутске в одноименном торговом центре по адресу ул. Чернышевского, 74/8. Это пятизальный кинотеатр, каждый зал которого имеет свое название- наименование городов Азии: Дубай, Шанхай, Сингапур, Гонконг, Макао.

Третий зал  "Сингапур" оборудован 47-ю комфортабельными креслами, он считается залом премиум-класса. Четвертый зал "Гонконг"- оборудован 27-ю местами. Это комфортабельный зал VIP-категории.

Каждый кинозал оснащен самым современным оборудованием для демонстрации фильмов в различных форматах. Цена билетов порадует каждого посетителя.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
7.6 Оцените
14 голосов
Билеты от 490 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Азия
В чужой шкуре
В чужой шкуре
Сегодня 3 сеанса
12:20 от 400 ₽ 14:55 от 550 ₽ 16:30 от 590 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 2 сеанса
13:50 от 490 ₽ 18:10 от 550 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 4 сеанса
16:00 от 650 ₽ 16:40 от 590 ₽ 21:10 от 590 ₽ 23:15 от 590 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 6 сеансов
14:10 от 550 ₽ 17:30 от 650 ₽ 18:20 от 590 ₽ 19:50 от 650 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Павел Ланец 15 сентября 2019, 14:55
Полное разочарование от фильма и игры героев
Анна Третьякова 15 июля 2025, 16:08
лучший кинотеатр
Отзывы Написать отзыв
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Ветеранам ВОВ и тыла

Ветеранам ВОВ и тыла - в размере 100%. Требуется предоставить соответствующий документ.

Ветеранам ВОВ
Многодетным семьям в размере 50% с понедельника по среду

Многодетным семьям - в размере 50% с понедельника по среду. Скидка действительна для каждого члена семьи (-50% от каждого билета) при предъявлении удостоверения многодетной семьи с актуальными датами.

Многодетным семьям
Именинникам

Именинникам (только в день рождения) на все сеансы скидка 100% на один билет. Требуется предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

В день рождения
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Якутска

Фильмы в кинотеатре Азия

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
12:20 от 400 ₽ 14:55 от 550 ₽ 16:30 от 590 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
13:50 от 490 ₽ 18:10 от 550 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
16:00 от 650 ₽ 16:40 от 590 ₽ 21:10 от 590 ₽ 23:15 от 590 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Новый год отменяется? Россиян отправляют на работу 31 декабря — длинные каникулы не дают покоя
Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше
Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину
Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы
55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»
Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого
«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?
После «Интерстеллара» посмотрите фильм-катастрофу, который заработал 700 000 000 долларов: очень популярен в Китае, а вы о нем вряд ли слышали
«Скрытый шедевр!»: корейцы взяли сюжет «Бумажного дома» и превратили его в один из лучших сериалов Netflix — рейтинг 7,5 тому подтверждение
3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным
«Это вам! ... Это вам! ... Это — мне? ... Нет, это вам»: угадайте культовые подарки из любимых советских фильмов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше