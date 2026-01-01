Скидки в кинотеатрах Якутска

Ветеранам ВОВ и тыла - в размере 100%. Требуется предоставить соответствующий документ.
Многодетным семьям - в размере 50% с понедельника по среду. Скидка действительна для каждого члена семьи (-50% от каждого билета) при предъявлении удостоверения многодетной семьи с актуальными датами.
Именинникам (только в день рождения) на все сеансы скидка 100% на один билет. Требуется предоставить паспорт или свидетельство о рождении.
Детям с ограниченными возможностями (до 18 лет) - в размере 100% с понедельника по среду. Требуется предъявить удостоверение инвалида.
Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду: — скидка действительна при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки с актуальными записями и штампами.
Пенсионерам в размере 50% с понедельника по среду — скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения.
Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Детям с ограниченными возможностями предоставляется скидка 100% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Взрослым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Многодетным семьям предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.