Скидки в кинотеатрах Якутска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Якутска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Ветеранам ВОВ и тыла / Азия

Ветеранам ВОВ и тыла - в размере 100%. Требуется предоставить соответствующий документ.

Ветеранам ВОВ
Многодетным семьям в размере 50% с понедельника по среду / Азия

Многодетным семьям - в размере 50% с понедельника по среду. Скидка действительна для каждого члена семьи (-50% от каждого билета) при предъявлении удостоверения многодетной семьи с актуальными датами.

Многодетным семьям
Именинникам / Азия

Именинникам (только в день рождения) на все сеансы скидка 100% на один билет. Требуется предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

В день рождения
Детям с ограниченными возможностями / Азия

Детям с ограниченными возможностями (до 18 лет) - в размере 100% с понедельника по среду. Требуется предъявить удостоверение инвалида.

Детям Инвалидам
Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду / Азия

Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду: — скидка действительна при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки с актуальными записями и штампами.

Студентам
Пенсионерам / Азия

Пенсионерам в размере 50% с понедельника по среду — скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пенсионерам
Ветеранам / Лена

Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Ветеранам ВОВ
В день рождения / Лена

Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

В день рождения
Студентам / Лена

Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Студентам
Детям с ограниченными возможностями / Лена

Детям с ограниченными возможностями предоставляется скидка 100% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Детям Инвалидам
Взрослым с ограниченными возможностями здоровья / Лена

Взрослым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Инвалидам
Пенсионерам по возрасту / Лена

Пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Пенсионерам
Многодетным семьям / Лена

Многодетным семьям предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Многодетным семьям
Скидки каждую среду / Лена

По средам на сеансы уходящего из проката фильма действует скидка 50%. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

По категориям
По дням недели
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
