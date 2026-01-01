Скидки в кинотеатрах Якутска

Ветеранам ВОВ и тыла / Азия Ветеранам ВОВ и тыла - в размере 100%. Требуется предоставить соответствующий документ.

Многодетным семьям в размере 50% с понедельника по среду / Азия Многодетным семьям - в размере 50% с понедельника по среду. Скидка действительна для каждого члена семьи (-50% от каждого билета) при предъявлении удостоверения многодетной семьи с актуальными датами.

Именинникам / Азия Именинникам (только в день рождения) на все сеансы скидка 100% на один билет. Требуется предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

Детям с ограниченными возможностями / Азия Детям с ограниченными возможностями (до 18 лет) - в размере 100% с понедельника по среду. Требуется предъявить удостоверение инвалида.

Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду / Азия Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду: — скидка действительна при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки с актуальными записями и штампами.

Пенсионерам / Азия Пенсионерам в размере 50% с понедельника по среду — скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения.

Ветеранам / Лена Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

В день рождения / Лена Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Студентам / Лена Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Детям с ограниченными возможностями / Лена Детям с ограниченными возможностями предоставляется скидка 100% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Взрослым с ограниченными возможностями здоровья / Лена Взрослым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Пенсионерам по возрасту / Лена Пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Многодетным семьям / Лена Многодетным семьям предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.