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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
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Расписание сеансов
в кинотеатре Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Лея и волшебная карта
Сегодня 1 сеанс
19:00
от 150 ₽
...
Паранормальное явление. Сеул
Сегодня 1 сеанс
21:10
от 200 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 150 ₽
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Фильмы в кинотеатре Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Лея и волшебная карта
анимация, фэнтези
2024, Китай
2D
19:00
от 150 ₽
Паранормальное явление. Сеул
ужасы
2025, Южная Корея
2D
21:10
от 200 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
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Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
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Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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