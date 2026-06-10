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Киноафиша Якутска Кинотеатры Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)

Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)

Якутск
Адрес
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
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Расписание сеансов в кинотеатре Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 150 ₽ ...
Паранормальное явление. Сеул
Паранормальное явление. Сеул
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)

Сегодня 10
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта анимация, фэнтези 2024, Китай
2D
19:00 от 150 ₽
Паранормальное явление. Сеул
Паранормальное явление. Сеул ужасы 2025, Южная Корея
2D
21:10 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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