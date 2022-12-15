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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2010

Рейтинг сериалов 2010 года

Аббатство Даунтон
1 Аббатство Даунтон
драма, семейный, мелодрама 2010, Великобритания
9.1
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Шерлок
2 Шерлок
драма, криминал, детектив 2010, Великобритания
8.9
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Спартак: Кровь и песок
3 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Лютер
4 Лютер
драма, криминал, триллер 2010, Великобритания
8.6
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Подпольная империя
5 Подпольная империя
драма, криминал 2010, США
8.6
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Юная Лига Справедливости
6 Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.5
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Милые обманщицы
7 Милые обманщицы
мелодрама, триллер, детектив 2010, США
8.4
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Время приключений
8 Время приключений
комедия, приключения, анимация 2010, США
8.2
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Зов крови
9 Зов крови
драма, фэнтези, ужасы 2010, Канада
8.1
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Реальные пацаны
10 Реальные пацаны
комедия, спорт 2010, США
8.1
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Ходячие мертвецы
11 Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
7.9
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Майк и Молли
12 Майк и Молли
комедия, семейный 2010, США
7.7
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Дюрарара!!
13 Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези 2010, Япония
7.2
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