Американский криминально-драматический сериал «Голубая кровь» – это история о семье Рейганов, все члены которой работают в нью-йоркской полиции. Фрэнк Рейган управляет отделением, как и его отец Генри в прошлом. Супруга Фрэнка умерла, и он самостоятельно воспитал четверых детей. Дэнни после службы в Ираке занялся детективной деятельностью и завел свою семью. Эрин получила должность помощницы прокурора, она рассталась с мужем и своими силами заботится о дочери. Джейми закончил Гарвард, после чего тоже пошел в полицию.