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Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Постер сериала Голубая кровь
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
10 постеров
Киноафиша Сериалы Голубая кровь

Голубая кровь (2010 - …)

Blue Bloods 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 14 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 209 часов 59 минут

О чем сериал

Американский криминально-драматический сериал «Голубая кровь» – это история о семье Рейганов, все члены которой работают в нью-йоркской полиции. Фрэнк Рейган управляет отделением, как и его отец Генри в прошлом. Супруга Фрэнка умерла, и он самостоятельно воспитал четверых детей. Дэнни после службы в Ираке занялся детективной деятельностью и завел свою семью. Эрин получила должность помощницы прокурора, она рассталась с мужем и своими силами заботится о дочери. Джейми закончил Гарвард, после чего тоже пошел в полицию.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Митчелл Бёрджесс
Robin Green
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лен Кариу
Лен Кариу Henry Reagan
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн Erin Reagan-Boyle
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито Jackie Curatola
Донни Уолберг Danny Reagan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.4
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Голубая кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 23 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 22 эпизода
 
Голубая кровь - Сезон 10 Сезон 10
2019, 19 эпизодов
 
Голубая кровь - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 16 эпизодов
 
Голубая кровь - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 20 эпизодов
 
Голубая кровь - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 21 эпизод
 
Голубая кровь - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2024, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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