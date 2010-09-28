События сериала «Необычная семья» начинаются в джунглях Амазонки, где терпит крушение исследовательский самолет. Пилот погибает, оставшись вместе со своим судном на дне реки. А вот четверым пассажирам чудом удается спастись. Джим и Стефани Пауэлл, а также их дети Дафна и Джей-Джей выбираются на берег и находят подмогу. Но после возвращения в город герои понимают, что у всех членов их семейства появились удивительные сверхспособности. И все бы ничего, но мертвый пилот неожиданно оживает и идет мстить бросившим его людям…