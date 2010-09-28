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Постер к сериалу Необычная семья
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Необычная семья

Необычная семья (2010 - 2011)

No Ordinary Family
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

События сериала «Необычная семья» начинаются в джунглях Амазонки, где терпит крушение исследовательский самолет. Пилот погибает, оставшись вместе со своим судном на дне реки. А вот четверым пассажирам чудом удается спастись. Джим и Стефани Пауэлл, а также их дети Дафна и Джей-Джей выбираются на берег и находят подмогу. Но после возвращения в город герои понимают, что у всех членов их семейства появились удивительные сверхспособности. И все бы ничего, но мертвый пилот неожиданно оживает и идет мстить бросившим его людям…

В ролях Персонажи
Автор идеи
Грег Берланти
Джон Хэрмон Фельдман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристина Чанг
Кристина Чанг Yvonne Cho
Тейт Донован
Тейт Донован Mitch McCutcheon
Джимми Беннетт JJ Powell
Романи Малко
Романи Малко George St. Cloud
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Необычная семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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