Загадочный человек сидит за столиком в углу закусочной, и к нему люди обращаются за помощью в исполнении их желаний. Отчаявшийся отец больного ребенка, женщина, которая хочет стать красивой, художник, ищущий вдохновения. Человек может исполнить любое желание, но за определенную цену. Чтобы получить желаемое, посетители должны поступиться своими моральными ценностями и совершить самый неприемлемый для них поступок — взорвать бомбу, ограбить банк, убить. Человек никого ни к чему не принуждает, но каждый должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.