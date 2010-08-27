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Постер сериала Столик в углу
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Киноафиша Сериалы Столик в углу

Столик в углу (2010 - 2012)

The Booth at the End 18+
Год выпуска 2010
Страна Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал City
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

Загадочный человек сидит за столиком в углу закусочной, и к нему люди обращаются за помощью в исполнении их желаний. Отчаявшийся отец больного ребенка, женщина, которая хочет стать красивой, художник, ищущий вдохновения. Человек может исполнить любое желание, но за определенную цену. Чтобы получить желаемое, посетители должны поступиться своими моральными ценностями и совершить самый неприемлемый для них поступок — взорвать бомбу, ограбить банк, убить. Человек никого ни к чему не принуждает, но каждый должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.

В ролях
В ролях
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Сара Кларк
Сара Кларк
Дженнифер Дель Розарио
Дженни Блонг
Мишель Данкер
Matt Boren
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Столик в углу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 5 эпизодов
 
Столик в углу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 5 эпизодов
 
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