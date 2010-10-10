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Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо

Мой маленький пони: Дружба – это Чудо (2010 - 2019)

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Год выпуска 2010
Страна США/Канада
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Discovery Family
Продолжительность сериала 81 час 2 минуты

О чем сериал

Это анимационный сериал о веселых и захватывающих приключениях игрушек Hasbro. Красавица-единорог заводит друзей и постоянно придумывает разные интересные занятия, чтобы проводить время вместе с ними. Сначала Твайлайт Спаркл постоянно читала книги и не боялась общаться с другими зверюшками. Видя это, ее наставница принцесса Селестия поручила ей отправиться на поиски друзей. Так Твайлайт познакомилась с энергичной Рейнбоу Деш, утонченной Рарити, труженицей Эплджек, застенчивой Флатершай, и неуемной Пинки Пай.

В ролях
В ролях
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Тара Стронг
Тара Стронг
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд
Табита Сен-Жермен
Эшли Болл
Эшли Болл
Клер Маргарет Корлетт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
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Сезоны
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 13 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2017, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2018, 26 эпизодов
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2019, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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