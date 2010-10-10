Это анимационный сериал о веселых и захватывающих приключениях игрушек Hasbro. Красавица-единорог заводит друзей и постоянно придумывает разные интересные занятия, чтобы проводить время вместе с ними. Сначала Твайлайт Спаркл постоянно читала книги и не боялась общаться с другими зверюшками. Видя это, ее наставница принцесса Селестия поручила ей отправиться на поиски друзей. Так Твайлайт познакомилась с энергичной Рейнбоу Деш, утонченной Рарити, труженицей Эплджек, застенчивой Флатершай, и неуемной Пинки Пай.