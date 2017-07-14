Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал на русском «Хранители снов»?

Кто озвучивал на русском «Хранители снов»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев анимационного фильма «Хранители снов», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Ледяной Джек - Крис Пайн (в русском дубляже — Тимур Родригез.)

Ник Северянин (Санта-Клаус) - Алек Болдуин (в русском дубляже — Александр Новиков).

Пасхальный кролик - Хью Джекман (в русском дубляже — Даниил Эльдаров).

Зубная фея - Айла Фишер (в русском дубляже — Кристина Асмус).

Кромешник (Бугимен) - Джуд Лоу (в русском дубляже — Сергей Смирнов).

Джейми - Дакота Гойо (в русском дубляже — Даниил Трещёв).

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хранители снов
Хранители снов семейный, анимация, приключения
2012, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше