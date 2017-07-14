Кто озвучивал на русском «Хранители снов»?

Героев анимационного фильма «Хранители снов», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Ледяной Джек - Крис Пайн (в русском дубляже — Тимур Родригез.)
Ник Северянин (Санта-Клаус) - Алек Болдуин (в русском дубляже — Александр Новиков).
Пасхальный кролик - Хью Джекман (в русском дубляже — Даниил Эльдаров).
Зубная фея - Айла Фишер (в русском дубляже — Кристина Асмус).
Кромешник (Бугимен) - Джуд Лоу (в русском дубляже — Сергей Смирнов).
Джейми - Дакота Гойо (в русском дубляже — Даниил Трещёв).
