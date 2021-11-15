Кто озвучивает «Особо опасен» на русском языке?

Меню
В русской версии фильма «Особо опасен» главного героя Уэсли Гибсона, сыгранного Джеймсом Макэвоем, озвучивал Сергей Безруков, Мистера Икса дублировал Гоша Куценко, Галина Тюнина озвучила Фокс, Валерий Золотухин – Пекварски, Иван Ургант –- Барри, а Анатолий Максимов – Слоуна. Константин Хабенский сыграл свою роль Экстерминатора на английском языке. В русской версии дублирования последнее слово в фильме («Попал») Джеймс Макэвой произносит на русском сам. Литературный перевод фильма выполнил писатель Сергей Лукьяненко.

Многие надписи в кадре также переведены на русский язык и не требуют субтитров или закадрового комментария.

