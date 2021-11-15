Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?

Существует четыре картины из серии «Мстители», снятые по комиксам «Марвел». Все они являются крупнобюджетными блокбастерами. Бюджет первого фильма «Мстители» составил 220 миллионов долларов, он занимает 30-е место в списке самых дорогих картин. Бюджет последующих частей лишь возрастал. «Мстители: Война Бесконечности» 2018 года занимает пятое место в том же списке, его бюджет – 325 миллионов.
«Мстители: Финал» – на четвертой строчке с бюджетом 356 миллионов. «Мстители: Эра Альтрона» обошелся создателям в 365 миллионов и является вторым самым дорогим фильмом после картины «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (378,5 миллиона долларов).
