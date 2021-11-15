Меню
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?

Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Существует четыре картины из серии «Мстители», снятые по комиксам «Марвел». Все они являются крупнобюджетными блокбастерами. Бюджет первого фильма «Мстители» составил 220 миллионов долларов, он занимает 30-е место в списке самых дорогих картин. Бюджет последующих частей лишь возрастал. «Мстители: Война Бесконечности» 2018 года занимает пятое место в том же списке, его бюджет – 325 миллионов.

«Мстители: Финал» – на четвертой строчке с бюджетом 356 миллионов. «Мстители: Эра Альтрона» обошелся создателям в 365 миллионов и является вторым самым дорогим фильмом после картины «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (378,5 миллиона долларов).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
