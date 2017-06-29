Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучивали «Властелина колец» на русском?

Какие актеры озвучивали «Властелина колец» на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Культовую кинотрилогию Питера Джексона «Властелин колец» на русском озвучивали следующие актеры:

Фродо Бэггинс - Элайджа Вуд / Алексей Елистратов

Гэндальф - Иэн Маккеллен / Рогволд Суховерко

Сэмуайз Гэмджи - Шон Астин / Геннадий Карпов

Арагорн (Странник) - Вигго Мортенсен / Алексей Рязанцев

Боромир - Шон Бин / Владимир Антоник

Леголас - Орландо Блум / Олег Вирозуб

Мериадок Брендибак (Мерри) - Доминик Монаган / Михаил Тихонов

Перегрин Тук (Пиппин) - Билли Бойд / Дмитрий Филимонов

Гимли, сын Глоина - Джон Рис-Дэвис / Валентин Голубенко

Саруман Белый - Кристофер Ли / Борис Клюев

Король-чародей / Саурон - Василий Бочкарев

Элронд - Хьюго Уивинг / Валерий Сторожик

Келеборн - Мартон Чокаш / Дмитрий Филиппов

Галадриэль - Кейт Бланшетт / Ольга Зубкова

Арвен - Лив Тайлер / Анна Каменкова

Бильбо Бэггинс - Иэн Холм / Вадим Андреев

Исильдур - Гарри Синклейр / Александр Груздев

Голлум - Энди Серкис / Вячеслав Баранов

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей Сучков 20 декабря 2019, 08:47
А кто эта озвучивал?
20 декабря 2019, 08:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше