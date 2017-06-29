Какие актеры озвучивали «Властелина колец» на русском?

Культовую кинотрилогию Питера Джексона «Властелин колец» на русском озвучивали следующие актеры:
Фродо Бэггинс - Элайджа Вуд / Алексей Елистратов
Гэндальф - Иэн Маккеллен / Рогволд Суховерко
Сэмуайз Гэмджи - Шон Астин / Геннадий Карпов
Арагорн (Странник) - Вигго Мортенсен / Алексей Рязанцев
Боромир - Шон Бин / Владимир Антоник
Леголас - Орландо Блум / Олег Вирозуб
Мериадок Брендибак (Мерри) - Доминик Монаган / Михаил Тихонов
Перегрин Тук (Пиппин) - Билли Бойд / Дмитрий Филимонов
Гимли, сын Глоина - Джон Рис-Дэвис / Валентин Голубенко
Саруман Белый - Кристофер Ли / Борис Клюев
Король-чародей / Саурон - Василий Бочкарев
Элронд - Хьюго Уивинг / Валерий Сторожик
Келеборн - Мартон Чокаш / Дмитрий Филиппов
Галадриэль - Кейт Бланшетт / Ольга Зубкова
Арвен - Лив Тайлер / Анна Каменкова
Бильбо Бэггинс - Иэн Холм / Вадим Андреев
Исильдур - Гарри Синклейр / Александр Груздев
Голлум - Энди Серкис / Вячеслав Баранов
