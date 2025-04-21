«О'Десса»: Рецензия Киноафиши

«О’Десса» — новый фильм режиссера Джереми Джаспера («Патти Кейкс»), действие которого разворачивается в мире, где неоновый свет смешивается с ржавчиной окраин, а музыка становится последним лучом надежды. В этой картине, названной постапокалиптической рок-оперой, предпринимается амбициозная попытка переплавить эстетику «Безумного Макса» в нечто новое. Но удается ли Джасперу найти свою мелодию в какофонии жанровых клише?

По сюжету цивилизация находится на грани падения, а власть принадлежит харизматичному диктатору Плутоновичу (Мюррэй Бартлетт), управляющему Сателайт-Сити через реалити-шоу The One. Заглавная героиня (Сэди Синк) — юная фермерша из пустошей и наследница уникальной гитары. Она — «седьмой сын» из пророчества, призванная спасти общество от краха. После смерти матери и кражи гитары О’Десса отправляется в город, где встречает Эври Дервиша (Келвин Харрисон — младший), кабаре-певца и секс-работника, чья судьба переплетается с ее собственной.

Антураж фильма завораживает разнообразностью пейзажей. Оператор Рина Ян играет с контрастами: огни Сателайт-Сити против выжженных пустошей, панк-роковые костюмы против деревенской простоты. Однако эта пышность часто подавляет повествование, превращая его в серию эффектных, но разрозненных музыкальных клипов. Сюжет, начинающийся как одиссея, к середине теряет темп, запутываясь в романтических отступлениях и не всегда ясных мотивациях героев. Джаспер буквально ведет зрителя за руку к финалу, как будто поторапливая каждую сцену и пренебрегая раскрытием персонажей. То же происходит с гендерным акцентом: Синк с ее прической а-ля Дэвид Боуи ломает стереотипы о «бродячем музыканте», а Харрисон-младший в роли Эври воплощает чувствительность, обычно приписываемую женским персонажам. Эти инверсии могли бы стать основой для глубокого исследования, но фильм ограничивается «вайбами», не развивая идеи дальше. Кроме того, отсутствие химии и невнятная мотивация персонажей делают их роман вымученным.

Музыка, написанная Джаспером и Джейсоном Бинником, — сердце фильма. Саундтрек стремится быть столь же разнообразным, как и сам мир. Песни звучат искренне, особенно в исполнении Сэди Синк, чей вокал удивляет своей силой. Однако тексты песен, воспевающие «любовь» и «свободу», порой скатываются в банальности, а их интеграция в повествование кажется искусственной. Музыкальные номера, вместо того чтобы двигать историю, часто останавливают ее и отвлекают от смысла происходящего.

«О’Десса» хочет быть многим: рок-оперой, антиутопией, историей любви. Но в этом стремлении фильм теряет себя. История О’Дессы, призванной стать «голосом освобождения», не отличается углублением в психологию героини, а мир Сателайт-Сити, несмотря на визуальную пышность, остается плоским. Роман между О’Дессой и Эври, который должен быть эмоциональным ядром, вязнет в затянутых сценах и клишированных диалогах.

В картине поднимаются интересные темы — о гендерных ролях, о манипуляции через развлечения, о музыке как форме сопротивления. Но этим идеям так и не дают развиться, толкая зрителя к финалу, который кажется предсказуемым и заезженным. В итоге получился смелый эксперимент, который заслуживает уважения. Джаспер не боится рисковать, смешивая жанры и эстетики, и в лучшие моменты фильм завораживает своей яркостью. Но отсутствие цельного повествования и слабая проработка персонажей делают «О’Дессу» скорее любопытным артефактом, нежели шедевром.