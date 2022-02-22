«Сирано»: Рецензия Киноафиши

Новое прочтение классической пьесы Эдмона Ростана добралось до российской аудитории через полгода после мировой премьеры. Произведение 1897 года пережило не один десяток переносов на большой экран. По версии новейшей экранизации, Сирано (в исполнении Питера Динклейджа) стыдится не своего носа, а маленького роста. Как и в оригинале, он одинаково легко управляется как со шпагой, так и со словом, будучи гвардейцем и поэтом соответственно.

Благостная жизнь героя — лишь ширма, чтобы сокрыть душевные раны. Сирано безнадежно и безответно влюблен в подругу юности далекой, прекрасную Роксану (Хейли Беннетт). Он бы с радостью признался ей в своих чувствах, но убежден, что внешние изъяны автоматически делают его недостойным любви. Между тем девушку норовят выдать замуж, ведь до постыдного звания «старой девы» остаются считаные годы.

Подбивает к молодой девушке клинья граф де Гиш (в исполнении Бена Мендельсона), чему красавица совсем не рада. Ведь она на самом деле с первого взгляда влюбилась в молодого гвардейца Кристиана (Келвин Харрисон) — тот юн и красив. Познакомившись с новобранцем, Сирано рассказывает ему о чувствах Роксаны и помогает герою обольстить подругу, ведь в словах любви ему нет равных. Особенно когда приходится писать стихи и письма для той, кого любишь по-настоящему.

Сирано

«Сирано де Бержерак» возвращается в кинотеатры в формате мюзикла. Пьеса Ростана является, пожалуй, одним из самых известных классических произведений в среде драматургов, театралов и кинематографистов. Среди известных экранизаций аудитория по всем мире по-прежнему выделяет родную, французскую от Жан-Поля Раппно: в образе Сирано предстает Жерар Депардье, Роксану играет Анн Броше, а Кристиана — сам Венсан Перес. Российским зрителям, пожалуй, ближе версия Наума Бирмана, вышедшая в 1989 году на «Ленфильме». Там главную троицу играют Григорий Гладий, Ольга Кабо и Андрей Подошьян.

В версии Джо Райта — режиссера многих экранизаций великой литературы, среди которых и «Анна Каренина», и «Искупление», и «Гордость и предубеждение» — помимо главной троицы, немаловажную роль играет и де Гиш. Мало того что граф настроен серьезно связать себя узами брака с Роксаной (так формат классического любовного треугольника трансформируется в четырехугольник), так еще именно коварство и подлость де Гиша становится одной из причин трагической развязки картины.

История «Сирано» Райта выделяется, конечно, и музыкальным оформлением. Специально для этой картины музыку писали Аарон и Брайс Десснеры, фронтмены инди-группы The National. Отсюда и запоминающиеся мелодии, блуждающие где-то между сантиментами, чувственным планом и антиреализмом. Не переживайте — петь в кадре будут не так много, однако музыка не умолкнет практически ни на секунду, сопровождая эту драматическую историю все два часа экранного времени. Особо чувствительных зрителей могут вывести из состояния равновесия (прежде всего, душевного) разве что тематические перепады — в одном эпизоде звучит лирическая песня о любви, а в следующем идущие на смерть солдаты под музыку Десснеров прощаются с родственниками.

Сирано

В отличие от тех же «Анны Карениной» и «Искупления», Джо Райт в «Сирано», кажется, поскупился масштабом. Если в обозначенных выше картинах большое внимание уделялось размаху и детализации, так что кадр выглядел, условно говоря, дорого и богато, то новая работа режиссера не может похвастаться таким подходом отъявленного перфекциониста и мастера панорамно-костюмным драм. После театрального пролога с потрясающими декорациями, боевой хореографией и песнопениями толпы народа оставшийся хронометраж фильма вызывает ощущение потерянности. Отчасти спасали разве что танцы, но в большинстве случаев и они казались лишенными обаяния.

Как и многие современные переосмысления классики, «Сирано» Джо Райта — в некотором роде ревизия. Не столь радикальная, как «Золушка» во вселенной Amazon Prime, но тем не менее. Пресловутое дайверсити за последнее время стало делом привычным (на Западе, не в России), и темнокожий Кристиан, конечно, дань современным веяниям. Из низкого роста Динклейджа никто не делает препятствие размером с Берлинскую стену — его герой, кажется, был рожден, чтобы играть Сирано, настолько актер выглядит органично и уместно.

Революционным можно назвать, пожалуй, буквальное проговаривание главной проблемы героя. И в этом современный мюзикл оставляет далеко позади все предыдущие экранизации великой пьесы. Благодаря финальному диалогу с Роксаной, мы понимаем, что Сирано — не трагическая персона, а горделивый упрямец, что два часа жалел себя и одновременно с этим превозносил. Все это время он любил только свою гордость, а манеры, навыки фехтования и способности к красноречию шли к ней бонусом. Ни о какой неразделенной любви речи не идет, ибо всякое чувство без ответа — лишь самобичевание в угоду непроработанным психологическим проблемам, не более. С такими доводами «Сирано» выходит и к российской аудитории, среди которой культ любви без взаимности торжествует по сей день.