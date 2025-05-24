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Киноафиша Фильмы Дорогуша, не надо

Дорогуша, не надо

Honey Don't
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Дорогуша, не надо - trailer
Дорогуша, не надо  trailer
Страна Великобритания / США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 мая 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Австралия
5 сентября 2025 Великобритания
23 октября 2025 Германия
5 сентября 2025 Ирландия 16
3 октября 2025 Испания
28 августа 2025 Италия
22 августа 2025 Канада
4 сентября 2025 Нидерланды
22 августа 2025 США
3 сентября 2025 Франция
Производство Focus Features, Working Title Films
Другие названия
Honey Don't!, Гані, люба, не треба!, Хани, не надо!
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Обри Плаза
Обри Плаза
Крис Эванс
Крис Эванс
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Дон Суэйзи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Новости о фильме
Маргарет Куолли расследует деятельность Криса Эванса в трейлере комедии Итана Коэна Honey Don’t!
Маргарет Куолли расследует деятельность Криса Эванса в трейлере комедии Итана Коэна Honey Don’t! Мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале, который стартует 13 мая.
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12 мая 2025 10:37
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