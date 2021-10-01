Сериал «Уборщица. История матери-одиночки» – это американская драма о женщине, бегущей от домашнего насилия к лучшей жизни. Алекс забирает у мужа годовалую дочку Мэдди и пытается сама заработать на жилье и пропитание. На своем непростом пути она сталкивается с бюрократией, юридическими сложностями и, конечно же, с финансовыми проблемами. Она убирается в чужих домах, переезжает с места на место и судится за опеку с бывшим супругом Шоном. Тем не менее девушке удается получить господдержку и даже найти свое призвание.