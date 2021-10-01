Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Уборщица. История матери-одиночки
Постер к сериалу Уборщица. История матери-одиночки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Уборщица. История матери-одиночки
Уборщица. История матери-одиночки (2021 - 2021) MAID 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 57 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Уборщица. История матери-одиночки» – это американская драма о женщине, бегущей от домашнего насилия к лучшей жизни. Алекс забирает у мужа годовалую дочку Мэдди и пытается сама заработать на жилье и пропитание. На своем непростом пути она сталкивается с бюрократией, юридическими сложностями и, конечно же, с финансовыми проблемами. Она убирается в чужих домах, переезжает с места на место и судится за опеку с бывшим супругом Шоном. Тем не менее девушке удается получить господдержку и даже найти свое призвание.

Уборщица. История матери-одиночки - трейлер
Уборщица. История матери-одиночки
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Молли Смит Мецлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл Paula
Билли Бёрк
Билли Бёрк Han
Ник Робинсон
Ник Робинсон Sean
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз Regina
Трэйси Вилар Yolanda
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Уборщица. История матери-одиночки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных?
Тест: какой мини-сериал посмотреть на длинных выходных?
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши