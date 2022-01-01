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Кейт дель Кастильо
Кейт дель Кастильо
Kate del Castillo
О персоне
Фильмография
Кейт дель Кастильо
Kate del Castillo
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Дата рождения
23 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мехико, Мексика
Рост
165 см
Биография Кейт дель Кастильо
Родилась 23 октября 1972 года. Мехико, Мексика.
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Фильмография Кейт дель Кастильо
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Пернатая банда
семейный, детский, комедия, анимация, приключения
2016, Мексика / США
5.0
Никаких добрых дел
триллер
2014, США
5.0
K-11
драма
2012, США
7.0
Нет мужчин – нет проблем
комедия
2011, США
3.0
Джулия
триллер
2007, Франция
7.0
Американская виза
драма, мелодрама
2005, Мексика / Боливия
5.0
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