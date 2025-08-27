«Хани, не надо!»: Рецензия Киноафиши

В зарубежном прокате идет комедийный детектив «Хани, не надо!» с Маргарет Куолли, Обри Плазой и Крисом Эвансом в главных ролях. Режиссером выступил Итан Коэн. Этот фильм — его второй сольный режиссерский проект, сделанный без брата Джоэла. Впрочем, сценарий Итан писал не один, а со своей женой Тришей Кук. Однако, несмотря на звездный актерский состав, поспорить есть о чем. Ведь в этом кино проседает не только сюжет, но и актуальная повестка.

Частный детектив Хани О’Донахью (Маргарет Куолли) ожидает новую клиентку своего агентства, но накануне их первой встречи женщина погибает в автокатастрофе. Хани сразу же подозревает что-то неладное. Затеянное расследование приводит ее в местную религиозную секту, которую возглавляет харизматичный Дрю Девлин (Крис Эванс). Пламенные проповеди заставляют религиозных фанаток восхищаться преподобным Дрю, который использует преданных девушек в своих сексуальных играх. Хани предстоит выйти еще на ряд преступлений, которые, скорее всего, вершит загадочная француженка (Лера Абова), а также завести судьбоносное знакомство с полицейской Фальконе (Обри Плаза).

«Хани, не надо!» — продолжение «женской» трилогии, которую Итан Коэн начал в позапрошлом году фильмом «Красотки в бегах». Там в главной роли тоже задействована Маргарет Куолли — кажется, новая муза режиссера, органично вписавшаяся в стилистику дерзких, но легких неонуаров. В целом новый фильм во многом продолжает коэновскую эстетику с запоминающимися персонажами первого и второго планов, ироничными диалогами и яркими элегантными костюмами в стиле old money с легкой примесью гранжа. Среди отчетливых референсов насмотренный зритель узнает «Славных парней» Шейна Блэка, а еще «Малышка, Шэба» и «Фрайдэй Фостер» — популярные фильмы 70-х годов о бойких и смелых женщинах.

Тем не менее то, что было актуально и зрелищно в 70-е, совсем не работает в наши дни. Пытаясь оседлать волну фем-кино, Итан Коэн натыкается на самую распространенную ошибку, создавая женские образы через мужскую оптику. Главная героиня Хани О’Донахью и таинственная француженка — не что иное как manic pixie dream girls. Обе девушки не имеют ничего общего с реальными женщинами. Их образы, очевидно, созданы из мужских фантазий о том, какой должна быть девушка-мечта. Видимо, поэтому официальный детектив из полиции упорно не слышит отказы Хани пойти с ним на свидание — режиссер превращает этот рефрен в глупую насмешку. Самое печальное, что довольно сексистские изображения героинь маскируются под слоган «сильная и независимая». Они обе вбирают в себя штампованные паттерны мужского поведения, сохраняя при этом общепринятую женственность, которую удобно сексуализировать на киноэкране.

Что уж говорить о химическом дуэте Маргарет Куолли и Обри Плазы, которые представлены в очень откровенном формате, но очень сказочном и максимально объективированном. В этом смысле «Хани, не надо!» — идеальный современный пример для того, чтобы объяснить теорию Лауры Малви о male gaze в двух-трех предложениях. В наши дни male gaze натыкается на все более активное осуждение со стороны киноведческого сообщества. При этом грубая эксплуатация женских образов под прикрытием фем-повестки еще хуже нескрываемого мужского взгляда.

Хромает и сюжет. Заявленная как детектив картина на самом деле не понимает, чем хочет быть или хотя бы казаться — черной комедией, неонуаром или ярким захватывающим триллером. Фокус с расследования то и дело смещается в сторону раскрытия героев и обсуждения их душевных травм. Развязка понятна уже к концу первого акта. Финал оставляет желать чего-то лучшего и более подходящего, чем легкомысленное закольцевание истории.

Кроме того, диалоги между героями хоть и написаны в ироничном ключе, порой заходя на территорию свежего и модного нынче абсурда, они все равно кажутся недоделанной калькой тарантиновской механики. Грубо говоря, пародия, и даже не попытка превзойти гения.

До конца досмотреть фильм позволяют, пожалуй, художественная составляющая и обрисованный мир — атмосфера американских 80-х, желто-песочные пейзажи Калифорнии, ретро-машины, узнаваемая эстетика других коэновских картин, шикарные костюмы, где особенно выделяется красное платье Маргарет Куолли и, конечно, сама актриса с неповторимой психофизикой на экране. Впрочем, и здесь зритель ничего не потеряет, если зазевает уже в первой трети фильма.