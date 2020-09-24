Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Просто представь, что мы знаем
Постер к сериалу Просто представь, что мы знаем
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Просто представь, что мы знаем
Просто представь, что мы знаем (2020 - …) Просто представь, что мы знаем 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

Подающие большие надежды молодые журналистки Ксюша, Белла и Ира сами себе редакторы и корреспонденты в телеграм-канале «ППЧМЗ». Однажды они публикуют новость о самоубийстве Евгения Малышева, лауреата Пулитцера в области журналистики и героя свободной прессы. Число подписчиков канала подскакивает буквально за один вечер, но есть пара проблем: как заработать денег на славе, девушки все еще решительно не понимают, а тут еще и похороненный ими Малышев оказывается жив и, более того, планирует возродить свою карьеру.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин Евгений Малышев
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова Катерина Малышева, жена Евгения
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь Александра Терлецкая
Максим Виторган
Максим Виторган Тёма
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев Бурцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Просто представь, что мы знаем - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Новости о сериале
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши