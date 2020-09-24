Подающие большие надежды молодые журналистки Ксюша, Белла и Ира сами себе редакторы и корреспонденты в телеграм-канале «ППЧМЗ». Однажды они публикуют новость о самоубийстве Евгения Малышева, лауреата Пулитцера в области журналистики и героя свободной прессы. Число подписчиков канала подскакивает буквально за один вечер, но есть пара проблем: как заработать денег на славе, девушки все еще решительно не понимают, а тут еще и похороненный ими Малышев оказывается жив и, более того, планирует возродить свою карьеру.