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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Киноафиша Сериалы Лучше не бывает
Лучше не бывает (2015 - 2015) Лучше не бывает 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Это история о молодой женщине по имени Вика Чернова, которую бросил состоятельный супруг. Внезапно он сообщил ей, что у него появилась другая. Оставшись в одиночестве с ребенком на руках, героине пришлось устроиться работать продавщицей в магазин. Это стало тяжелым испытанием для девушки, которая долгое время жила как птица в золотой клетке, не задумываясь о том, что нужно зарабатывать на жизнь. Вика переехала в дом к няне своего сына и начала понемногу приспосабливаться к суровым реалиям своей новой жизни.

В ролях
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Артем Осипов
Артем Осипов
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лучше не бывает - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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