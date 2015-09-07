Это история о молодой женщине по имени Вика Чернова, которую бросил состоятельный супруг. Внезапно он сообщил ей, что у него появилась другая. Оставшись в одиночестве с ребенком на руках, героине пришлось устроиться работать продавщицей в магазин. Это стало тяжелым испытанием для девушки, которая долгое время жила как птица в золотой клетке, не задумываясь о том, что нужно зарабатывать на жизнь. Вика переехала в дом к няне своего сына и начала понемногу приспосабливаться к суровым реалиям своей новой жизни.