«Саранча»: Рецензия Киноафиши

“Леди Макбет”, версия для взрослых

Артем и Лера - почти современные Ромео и Джульетта нашего времени с парочкой поправок: он - простой рабочий парень (правда, с задатками поэта), она - столичная студентка и дочь состоятельных родителей. Их курортный роман не заканчивается с последним месяцем лета и толкает влюбленных в бездну страсти - разумеется, крышесносяще безумной. Однако не стоит ожидать чего-то возвышенного, да и сравнение с Шекспиром, пожалуй, не совсем уместно и даже оскорбительно для последнего - потому что от истории, которая во всем мире считается эталоном драматургии, здесь нет ровно ничего.

Картина заявлена как эротический триллер, что вроде бы должно роднить его с лучшими европейскими жанровыми работами, однако встать с ними в один ряд с ними у “Саранчи” не вышло - из-за ряда непростительных для хорошего кино промашек.

Кадр из фильма “Саранча”

Герои Петра Федорова и Паулины Андреевой (между прочим, не самый плохой кастинг) до обидного схематичны - всего лишь красивая как на картинке девушка и обаятельный самоуверенный парень. На бэкграунд для персонажей явно поскупились: Лере “приписали” абсолютно картонных родителей (сытых и глухих ко всему богачей), расшатанные нервы и перспективу пить антидепрессанты, а Артему - отца-алкоголика и непонятно в чем выраженные таланты (то ли писатель, то ли поэт). Столь мертвую биографию играть невероятно сложно, поэтому актерский дуэт беспомощен и держится то ли на честном слове, то ли на личном обаянии.

Схематичность больно ударяет по главной линии - ее определяют как любовную, вероятно, уповая на иррациональность этого чувства (иначе объяснить, что связывает героев Федорова и Андреевой, не получится). При этом, опасаясь, может быть, обратного эффекта, создатели на протяжении действия стараются убедить зрителя, что любовь все-таки есть - и даже заставляют персонажей ее проговаривать. Но как ни крути, а веру во что-то настоящее это подрывает.

Кадр из фильма “Саранча”

Вероятно, по этой же причине картина изобилует секс-сценами, и дело тут даже не в жанровой составляющей, а в подмене понятий и все той же мертвой истории двух любовников, которую неясно как оживить. В попытке сделать это, авторы прибегают к традиционным клише - сводят, разводят героев, дают каждому по нелюбимому супругу, оперируют “основным инстинктом”, но без толку - драматургия безнадежно провисает, причем в самых что ни на есть банальных вещах. Так, Лера, выйдя замуж за друга отца, чтобы спасти того от тюрьмы, непонятно почему не пытается разорвать брачные узы и через суд требовать содержания. В это же время ее возлюбленный убивает свою жену, не выяснив, есть ли у той деньги, чтобы им с Лерой хватило на безбедное существование. Эта весьма сомнительная цитация “Леди Макбет Мценского уезда”, положенная на амбиции и жадность, смотрится аляповато - слишком уж грубо и наспех. Цинизм и амбициозность подчеркиваются особенно: обличающий монолог о тех, кто “хочет иметь все, не делая ничего” (то бишь саранче) дают произнести смертельно пьяной жене Артема. Этот момент предлагает нечто вроде идейной квинтэссенции и подготавливает к дальнейшей цепочке бессмысленного и кровавого (тоже позаимствованного из книжек). Однако ни дальнейшие страсти, ни трагические случайности, ни гнет неизбежного наказания, которые к финалу достигнут максимальной концентрации, положение не спасут - ведь что-что, а отсутствие вкуса замаскировать сложно.

Кадр из фильма “Саранча”

Александра Подольникова