Это история о неистовой страсти, которая может смести все на своем пути. Между ними было мало общего: Артем вырос в небольшом провинциальном городе, много трудился, а в свободное время писал стихи, а Лера родилась в обеспеченной московской семье. Но случайная встреча на курорте превратилась в страстную историю любви, которая сломала жизни героев. Лера стала супругой приятеля своего отца, а Артем назло взял в жены взрослую состоятельную женщину. Но чувства молодых людей друг к другу остались прежними...