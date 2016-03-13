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Киноафиша Сериалы Саранча

Саранча (2016 - 2016)

Саранча 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Это история о неистовой страсти, которая может смести все на своем пути. Между ними было мало общего: Артем вырос в небольшом провинциальном городе, много трудился, а в свободное время писал стихи, а Лера родилась в обеспеченной московской семье. Но случайная встреча на курорте превратилась в страстную историю любви, которая сломала жизни героев. Лера стала супругой приятеля своего отца, а Артем назло взял в жены взрослую состоятельную женщину. Но чувства молодых людей друг к другу остались прежними...

В ролях
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Александр Голубков
Александр Голубков
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Саранча - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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