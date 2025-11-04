«Сожалею о тебе»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит очередная экранизация романа Колин Гувер. Адаптация ее другого произведения «Всё закончится на нас» была втянута в небольшой скандал из-за сложных отношений между исполнительницей главной роли Блейк Лайвли и режиссером фильма Джастином Бальдони. Напротив, картина «Сожалею о тебе» выходит без какой-либо шумихи, но лучше бы маркетинговая команда специально придумала некий черный пиар, потому что сам фильм смотреть очень тяжело.

В «Сожалею о тебе» режиссер Джош Бун («Виноваты звезды») переносит на экран бестселлер Гувер 2019 года, сохраняя присущую ему деликатность и внимательность к человеческим чувствам. Оба автора очень серьезно относятся к сеттингу, персонажам и гуманности своих персонажей, но в итоге получилась всего-навсего неровная семейная драма с несколькими трогательными моментами.

В центре истории — напряженные отношения между матерью и дочерью в лице Морган Грант (Эллисон Уильямс) и подростка Клары (Маккенна Грейс). Когда один трагический случай открывает завесу над давними тайнами, а давно забытые раны начинают напоминать о себе с колющей болью, обе вынуждены пересмотреть все, что они знали о себе и друг о друге.

Режиссура Буна сдержанна и внимательна: он позволяет эмоциям говорить самим за себя, заполняя каждую паузу, неловкие моменты тишины, когда слова уже бессильны. Даже несмотря на то, что мелодраматические истории Колин Гувер достаточно типичны и однотипны в своей портретизации американского среднего класса, все равно оператору Уайатту Гарфилду удалось превратить бытовые вещи типичного пригорода в поэзию. Это вам, конечно, не белый пакет, летящей в ветреной невесомости под музыку Томаса Ньюмана в фильме «Красота по-американски». Но мы живем в 2025 году, поэтому поэтичность бытового бытия почти незаметна и только раскрывается в меланхоличных кадрах тихих улиц. В «Сожалею о тебе» есть особая тишина — та, в которой живет горе: не в громких рыданиях, а в неиспитой чашке кофе или взгляде, задержанном на долю секунды дольше, чем нужно. Монтаж плавно соединяет прошлое и настоящее, подчеркивая, как память и сожаление прорастают сквозь время.

Все-таки над киноадаптациями романов Колин Гувер довлеет какое-то проклятие. Любой, даже с огромным опытом, актер не может справиться с изображением ее персонажей или даже просто находиться в мире, ею придуманным. Допустим, во «Всё закончится на нас» солировала Блейк Лайвли, которая объективно является никудышней артисткой, то в «Сожалею о тебе» актерский состав достаточно интригующий.

Маккенна Грейс, которая начала свою карьеру с раннего возраста, поражает именно зрелостью игры. Она эмоциональная, как и должна чувствовать героиня, но это совершенно стирается строчками плохого сценария, где нет места воображению и состраданию — только прямолинейная реальность. Талант Эллисон Уильямс также рассеивается под натиском мелодраматического жанра. Она изображает тихую, внутреннюю боль матери, но по-своему огненную и опасную, хотя сценарий совершенно не дает ее героине раскрыться полностью.

Проза Гувер строится на эмоциональной многослойности, и при переносе на экран часть этой глубины теряется. Из фильма исчезают важные сюжетные линии — например, актерские амбиции Клары, которые в книге были ключом к ее конфликту с матерью. В итоге на экране остается упрощенная, «отшлифованная» версия оригинальной истории, в которой больше мелодраматических клише и ладкости, чем подлинного надрыва, человечности и новаторства.

Конечно, картина может смутить только людей, знакомых с романом, а вот обычные зрители просто потратят свои драгоценные два часа на очередную американскую мелодраму. Правда, очень трогательную и в некоторые моменты донельзя искреннюю. Только поклонникам книги придется сдерживать себя за время просмотра и не уйти раньше времени из кинозала. При просмотре ощущается только пустота, словно это всего лишь отражение, из которого исчезла душа.

Фильму «Сожалею о тебе» не чужда искренность, авторы говорят о прощении и любви. Вот только лента теперь сама нуждается в прощении за свои слабости, потерю глубины оригинала и слишком открытый продакт-плейсмент. Это все-таки художественная картина, а не реклама длиною в два часа.